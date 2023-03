Amigos de Danilo criam vaquinha para custear funeral e despesas

Para ajudar mãe sem condições, amigos de Danilo Cezar de Jesus Santos, 29 anos, utilizam as redes sociais para confirmar a morte do rapaz e destacam que a família vai precisar de apoio financeiro, já que ele e a mãe vivia em situação de vulnerabilidade. Qualquer quantia pode ser doada a mãe de Danilo pela Chave Pix : 91315255120, no nome de Mariane Vieira Rizzo, que é colega de trabalho da mãe de Danilo.

“Boa tarde, sobre o velório do Dan, estamos arrecadando fundos, pois sua mãe é vulnerável financeiramente. Qualquer valor é válido, quem puder ajudar 👇. Aos amigos solidários a família pedimos que qualquer valor seja depositado via PIX na conta-corrente Banco do Brasil. Mariane Vieira Rizzo CPF: 91315255120. Gente, 1 real que seja, vai ajudar muito! Só não esqueçam de especificar na mensagem do pix que é para a dona Lúcia”, diz uma das mensagens de pedido de doação.

Conforme amigos do rapaz, ele era uma das principais fontes de renda da casa em que residia com a mãe. “O dinheiro será revertido para a mãe do Danilo, pois ele quem ajudava na casa. Quem puder ajudar com algo, qualquer valor! Enviem pra esse pix e escreva na mensagem do pix, doação para Lúcia mãe do Danilo”, enfatiza outro pedido.

Tragédia

A DEH (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Homicídio) confirmou, na tarde desta quarta-feira (8), que o corpo encontrado em um terreno abandonado na região do Bairro Amambaí, hoje, é do estudante de mestrado Danilo Cezar de Jesus Santos, de 29 anos, que estava desaparecido desde o último domingo (5) após sair de uma festa. O corpo foi localizado aos fundos de um terreno baldio na Rua Marechal Rondon, Centro de Campo Grande.

O suspeito de ter matado Danilo foi identificado como um morador de rua, de 27 anos, conhecido como “Maranhão”, confessou o crime após ser aprendido pela polícia. De acordo com a DEH (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Homicídios), o rapaz afirmou ter matado o estudante de Antropologia Social da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) depois de saírem de um bar na mesma região.

Segundo o delegado José Roberto de Oliveira Júnior da DEH, Danilo foi morto no terreno possivelmente por esganadura. “Vamos fazer mais uma varredura, talvez a gente encontre pertences da vítima, valores, estamos na linha de homicídio ou latrocínio, mas precisamos de mais elementos para saber se o autor subtraiu algo”, pontuou.

De imediato o suspeito foi preso em flagrante pelo crime de ocultação de cadáver. As investigações seguem nos próximos dias e prazo para conclusão do inquérito é de dez dias. Acesse também: Tentativa de roubo de carro-forte no aeroporto de Santiago

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.