MS conta com dois parlamentares na frente da Agropecuária

O deputado federal Marcos Pollon (PL), e a senadora Tereza Cristina (PP), foram empossados na noite da última terça-feira (7), a Frente parlamentar da Agropecuária (FPA). Esta é a primeira vez em sua Diretoria, que dois representantes são do mesmo Estado, ambos do Mato Grosso do Sul.

Sob liderança do presidente eleito, deputado Pedro Lupion (PP/PR), o deputado federal Marcos Pollon, estreando em seu primeiro mandato, já assume a Coordenadoria da Comissão de Segurança no Campo e a Senadora Tereza Cristina a Coordenadoria de Política no Senado.

