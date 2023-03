Tentativa de roubo de carro-forte no aeroporto de Santiago

Um tiroteio no terminal de cargas do aeroporto de Santiago do Chile na manhã desta quarta-feira (8) deixou dois mortos, incluindo um responsável pela segurança do local. A informação é do jornal chileno La Tercera.

Informações preliminares da polícia indicam que uma quadrilha arrombou um portão do terminal de cargas para roubar um carro-forte por volta das 8h20.

Funcionários da DGAC (Direção-Geral da Aeronáutica Civil), órgão responsável pela segurança do espaço, entraram então em confronto com os criminosos -um deles foi morto, enquanto os demais fugiram, deixando para trás quatro veículos incendiados.

Ainda segundo o La Tercera, os assaltantes estavam em três caminhões. Um deles usava um uniforme semelhante ao dos funcionários do DGAC.

As autoridades buscam o paradeiro dos criminosos. Eduardo Baeza, procurador-chefe de Pudahuel (comuna da cidade em que o aeroporto está localizado), foi ao local para dar prosseguimento às investigações.

Com informações da Folhapress

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: