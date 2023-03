No Mês Internacional da Mulher, Marinalva prepara homenagem e projetos para mulheres

A locutora e diretora da Rádio FM Cidade Morena 106,3, Marinalva Pereira, conhecida como Mulher Nota 10, deseja neste 8 de março (Dia Internacional da Mulher), muito sucesso para a classe feminina. Para a reportagem, a comunicadora contou sobre projetos com participação dela em prol do desenvolvimento do gênero feminino na Capital.

A paulista que veio para Campo Grande quando ainda era adolescente avalia as mulheres sul-mato-grossense como valentes e guerreiras. “Elas enfrentam qualquer parada. Qualquer tipo de serviço que você entregar na mão dessas mulheres, elas executam com facilidade, pois são mulheres que aprendem fácil, mulheres que não têm preguiça de trabalhar.”

No próximo dia 17 (sexta-feira), Marinalva entregará o prêmio de “Mulher Nota 10”, às mulheres escolhidas por meio de recomendações, símbolos e exemplos para a Capital Morena. Independente da profissão, as indicadas serão homenageadas na CDL (Câmara dos Dirigentes Logistas) com carinho e uma boa recepção.

Na avaliação da formada em direito, as mulheres não aguentam mais tanta conversa, não aguentam mais sentarem para conversar enquanto o gênero feminino é agredido por homens, morrendo e passando necessidades. “Por conta desse cenário não estou mais sentando para conversar, estou agindo.”

Oportunidades

Além disso, Mari classifica como difícil a vida das mulheres aqui no Estado, por conta da falta de oportunidades. “Vejo poucas em cargo de confiança. Isso reflete a falta da sensibilidade, por parte masculina, em confiar no trabalho das mulheres.”

Essa situação fica mais clara quando se trada das mulheres negras, segundo ela. “Não vemos nenhuma negra aqui no Estado em cargos de confiança, não vemos elas em secretarias, muito menos de primeiro escalão. Em empresas, dá para contar nos dedos quando uma está a frente de uma diretoria, ou algo do tipo. Assim como na televisão, programas de jornalismo de MS, é difícil encontrar.”

União feminina

Com a esperança de apoiar mais as mulheres, Marinalva anunciou que em breve será criada uma associação para mulheres que se encontram em vulnerabilidade. O projeto tem objetivo de ajudá-las profissionalizando as mulheres para que elas tenham coragem, força e aprendizado para entrar no mercado de trabalho.

Além disso, como diretora do projeto, ela cita o planejamento da Associação de Desenvolvimento Artístico Cultural Morena Campo Grande. “Estou tendo apoio do Ministério Público que recentemente realizou doação de computadores”.

“Mais doações estão vindo para desenvolvermos esse trabalho de ajudar as mulheres sem emprego e sem perspectiva. Essa é a minha contribuição para as mulheres”, expressa Marinalva.

Por fim, ela agradece ao Jornal O Estado MS, por ter dado a oportunidade dela ser pioneira a fazer um programa de TV online. “Também quero agradecer a CDL Campo Grande que, junto ao presidente Adelaido Vila, faço parte da diretoria e desempenho um grande trabalho. Sem racismo, um lugar aonde homens e mulheres são tratados igualmente.”

Ela convida as mulheres a erguerem a cabeça e procurar aonde tem ajuda e não olhar só o tempo passar. "Cada porta que ela encontrar fechada, terá um monte de outras que poderão ser abertas. E quando abrir, ela deve se jogar para dentro."

