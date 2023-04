Famasul divulga resultados da Patrulha Rural

Durante este primeiro ano de Patrulhamento Rural, 2,6 mil propriedades rurais de Mato Grosso do Sul se cadastraram para receber o monitoramento da Polícia Militar. De acordo com dados da Patrulha Rural, em um ano, os policiais registraram 2.233 ações de segurança ostensiva, combateu crimes de violência doméstica, mandados de prisão, além de apreensões de drogas como maconha e cocaína, e apreensão de contrabando de cigarros.

Segundo o levantamento da delegacia, só no primeiro trimestre de 2023, comparado ao mesmo período de 2022, houve uma redução de cerca de 46% nos crimes de abigeato e furto de grande monta. Os registros de boletins de ocorrência reduziram de 109 nos primeiros três meses de 2022, para 58 ocorrências no ano de 2023.

Foram entregues 1.500 placas de identificação de propriedade, com informações do batalhão da PM da região e contato via WhatsApp, os telefones da polícia para denúncias e ocorrências – 190 e 180. Em parceira com o Senar/MS, 24 policiais militares da Patrulha Rural realizaram o curso de operação de drone, para auxiliar nas fiscalizações. As aulas foram realizadas no Centro de Excelência em Bovinocultura de Corte.

“Os policiais militares foram treinados e capacitados para atuar no patrulhamento rural em todos os biomas de Mato Grosso do Sul, sendo Pantanal, Cerrado e Mata Atlântica. Como resultado, a segurança na área rural foi reforçada, dificultando o avanço da criminalidade no campo, ampliando a sensação de segurança nas áreas rurais do estado “criando um bom lugar para viver e investir”, afirmou o Coordenador Estadual de Policiamento Rural da Polícia Militar, Coronel Gilberto Santana.

