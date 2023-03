Deleagro faz balanço de operações

Desde a sua criação, a Delegacia Especializada de Combate a Crimes Rurais e Abigeato realizou quinze operações especiais contra delitos agrários em mato Grosso do Sul. O titular da Deleagro (Delegacia Especializada de Combate a Crimes Rurais e Abigeato/MS) delegado Mateus Zampieri Nogueira , explica que nesse período a delegacia tem atuado intensamente com a realização de operações, desarticulando quadrilhas, mapeando as ocorrências e intensificando serviços de inteligência. “Por ser uma delegacia especializada conseguimos focar na resolução desses crimes, refletindo na redução das ocorrências”, disse.

Criada em abril do ano passado, a Deleagro atua na repressão e investigação de crimes como o abigeato, que se trata de furtos de animais domésticos no campo e nas fazendas, principalmente de gado, assim como, crimes como subtrações de insumos, defensivos e maquinários agrícolas

Só no primeiro trimestre do ano passado, oregistro de furto de gado em Mato Grosso do Sul reduziu em 10% em comparação ao mesmo período de 2021. A diminuição é reflexo das ações do Governo do Estado para segurança na zona rural, com a criação da Delegacia Especializada de Combate a Crimes Rurais e

Abigeato (Deleagro) e do programa “Campo Mais Seguro- Policiamento Rural”.

Já o adjunto da Deleagro, delegado Pablo Gabriel Farias da Silva, destacou que além de levar da prisão dos envolvidos, também serve para identificar os criminosos e quais áreas especificas atuam. “O serviço de inteligência e mapeamento é essencial para entendermos o funcionamento desses crimes no Estado”, pontuou.

No ano passado, a Deleagro realizou duas grandes operações contra abigeato desarticulando as maiores quadrilhas especializadas em furto de gado em Mato Grosso do Sul. “Isso impactou na redução direta no furto de animais no Estado. Atrelado ao mapeamento das atividades e monitoramento constante conseguimos inibir esse crime”, disse. No primeiro trimestre de 2022, o número de registro de boletins de ocorrência de crimes de abigeato apresentou redução de 10% ao mesmo período de 2021.

