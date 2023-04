Dupla que ‘lucrava’ R$ 10 mil com golpes em idosos é presa

Na terça-feira (4/4), durante uma operação policial, a Polícia Civil prendeu dois suspeitos que teriam praticado diversos golpes em idosos na capital. As investigações tiveram início em janeiro, quando a equipe da 3ªDP notou um aumento significativo nos casos de estelionato em caixas eletrônicos de Campo Grande, principalmente com vítimas idosas.

Os criminosos subtraíam todos os valores das contas das vítimas e utilizavam seus cartões para fazer compras a crédito, causando enormes prejuízos.

Após investigações, a Polícia Civil descobriu que os autores dos crimes eram de São Paulo e se deslocavam para Mato Grosso do Sul em veículos alugados, sempre no início dos meses, período em que aposentados e trabalhadores recebem seus salários. Eles permaneciam na cidade por alguns dias antes de retornar ao estado de origem.

No começo de abril, a Polícia Civil foi informada de que os suspeitos haviam chegado à cidade e estavam identificando vítimas para aplicar seus golpes, conforme análise criminal.

Durante o interrogatório, os suspeitos confessaram os crimes e revelaram que, em cada visita à cidade, lucravam cerca de R$10 mil com os golpes. No entanto, a Polícia Civil acredita que os valores podem ser ainda maiores, dada a grande quantidade de vítimas identificadas desde janeiro até agora.

Como funcionava o golpe

Os suspeitos chegam na cidade e vasculham os estabelecimentos comerciais com caixas eletrônicos. Em seguida, eles monitoram esses locais para identificar possíveis vítimas, geralmente idosos que estão sozinhos.

Quando encontram uma vítima em potencial, um dos suspeitos se aproxima e oferece ajuda, alegando que o caixa está com problemas técnicos. Durante esse momento de distração, o cartão do idoso é trocado por outro semelhante, impedindo-o de sacar dinheiro. Enquanto o suspeito finge ajudar a vítima, outro cúmplice observa a senha digitada pelo idoso para sacar dinheiro.

Caso a vítima não consiga sacar o dinheiro, ela sai do local e só percebe a troca dos cartões muito tempo depois. Nesse momento, os valores de sua conta já foram retirados e o cartão utilizado em diversas compras a crédito.

