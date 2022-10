Falta irmandade: ladras são investigadas por assaltar mulheres na fronteira

A Polícia Nacional do Paraguai investiga duas mulheres responsáveis por assaltos na fronteira entre Pedro Juan Caballero e Ponta Porã, município localizado a 329 km de Campo Grande. A hipótese é de que ambas são brasileiras.

De acordo com as informações dadas pela polícia paraguaia, as assaltantes costumam andar bem vestidas e maquiadas e têm preferência por vítimas mulheres, conforme registros feitos nas delegacias locais, conforme noticia o jornal Ponta Porã News.

O último caso registrado foi de uma mulher que foi vítima de agressão e roubo, a cinco metros da Procuradoria de Pedro Juan Caballero. A mulher relatou que foi agredida e teve a chave e a motocicleta roubada pela dupla. O incidente ocorreu no domingo às 5h da manhã.

Entre outros detalhes, a mulher mencionou que as mulheres não tinham armas, mas naquele momento ela entrou em choque. Ela explicou que as duas mulheres, que falavam em português e estavam bem vestidas, bloquearam seu caminho para roubar sua motocicleta preta e azul, da marca Taiga.

O caso segue em investigação.

*com informações do jornal Ponta Porã News

