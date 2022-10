Ajuda: cãozinho Thunder precisa de R$ 1,2 mil para cirurgia

O cãozinho Thunder, resgatado pela Ong (Organização Não Governamental) Ammar, necessita de uma cirurgia, mas a Ong não tem condições de arcar com o procedimento e veio a público pedir doações para salvar a vida de Thunder.

A veterinária responsável pelo tratamento de Thunder, Aline Harada, postou em suas redes sociais um apelo para o caso de Thunder. “Ele é um cachorro resgatado pelo grupo Ammar, estava em um terreno baldio à dias, comendo lixo. Ele tem leishmaniose e está em tratamento”, conta a veterinária. Mas, mesmo com a condição de leishmaniose, Aline explica que o animal era ativo, corria e brincava.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MédicaVeterinária Aline Harada (@mvalineharada)

De acordo com a veterinária, nos últimos dias a equipe médica notou que Thunder estava com dificuldade em urinar e após exames, foi descoberto um cálculo renal que estava obstruindo a uretra, que deixava a bexiga do animal inchada, o que ocasionou outros problemas.

Foi passado uma sonda uretral para empurrar o cálculo para a bexiga, mas é preciso realizar uma cirurgia para os cálculos sejam retirados, para que a obstrução não volte. “Ele opera hoje porque não podemos mais esperar, vamos aproveitar que o quadro dele está estável hoje. Mas por ser um animal de resgate ele precisa de ajuda financeira, tanto para cirurgia quanto para manter ele internado em recuperação”, diz Aline Harada.

Outra questão no caso de Thunder é a adoção. Por ser positivo para leishmaniose, a Ong não consegue achar um possível adotante, já que ele precisa de cuidados contínuos de acordo com a veterinária. “O tratamento é pra vida inteira. Ele tem deficiência visual, então precisa de um lar que não tenha acesso a rua, piscina, o que torna mais difícil doar ele. Ele faz uso de medicações continuas e colírios a cada 4horas”. A vetrinária ainda explica que após a retira dos cálculos será feito exames para averiguar a necessidade do uso de ração terapêutica

A Ong Ammar disponibiliza diversos meios para a doação de qualquer valor:

Pix: Cpf 014.860.521-42 (Nubank – Luciana);

Bradesco: Priscila Leal, Agência 5246, Conta Corrente 620453-8, Cpf 025.179.167-01;

Banco Inter: Erika Arruda Salva Bonfim, Agência 001, Conta Corrente 8372223-3, Cpf 007.117.121-58;

Nubank: Luciana Eidt, Agência 0001, Conta Corrente 90495791-6, Cpf 014.860.521-42.

