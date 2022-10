Brendan Fraser chora após receber aplausos de pé por atuação em novo filme

Brendan Fraser, ator de 53 anos, chorou de emoção após ser ovacionado de pé pela sua atuação no novo filme “The Whale”, após ele ser exibido no London Film Festival 2022.

“The Whale” tem como diretor Darren Aronofsky, do aclamado Cisne Negro, e conta a história de um professor obeso que decide comer até morrer, ao mesmo tempo que decide se reaproximar da filha adolescente, interpretada por Sadie Sink, a Max da série Stranger Things. Para viver o personagem, Brendan contou ter ganhado peso e adotado o uso de próteses de 130 kg, além de passar por sessões diárias de seis horas de maquiagem durante as filmagens.

Fraser já havia chorado um tempo atrás após ser aplaudido por seis minutos no Festival de Cinema de Veneza, no início de setembro deste ano. Ele também foi premiado com o troféu de melhor ator pelo papel festival Toronto International Film Festival 2022.

“The Whale” já é considerado pela crítica especializada como uma das principais apostas a prêmios como o Oscar e Globo de Ouro.

Brendan Fraser é conhecido por filmes como “A Múmia” e “George, o Rei da Floresta”, porém passou cerca de 12 anos sem protagonizar um filme de destaque. Seu “sumiço” no mundo cinematográfico é atribuído a problemas físicos e principalmente ao assédio sexual que sofreu pelo jornalista Philip Berk, em 2003 e que manteve em segredo por vários anos por medo da influência do acusado.

Em entrevista para a revista GQ em 2018, o ator contou que na época o jornalista era presidente da Associação de Imprensa Estrangeira, que promove o Globo de Ouro e revelou como aconteceu o assédio.

“Nós nos abraçamos e ele pôs a mão no meu traseiro. Ele apertou e ficou apalpando minha nádega, e então colocou o seu dedo embaixo, no meu períneo. Eu me senti como se fosse uma criança. Como se tivesse uma bola na garganta. Pensei que fosse chorar”, ele em entrevista.

Para a GQ, o jornalista acusado negou o abuso e afirmou que o relato é uma “invenção total” de Brendan Fraser. Após o episodio, o ator decidiu se afastar da carreira de ator e entrou em depressão.

Porém, atualmente Brendan parece estar se recuperando e voltando a ativa. Em 2023, o ator também estará no elenco “Killers of the Flower Moon” ao lado de Leonardo DiCaprio e dirigido por Martin Scorsese.

“The Whale” está previsto para estrear no início de dezembro nos Estados Unidos. Ainda não há data de lançamento do filme no Brasil.

brendan fraser sendo aplaudido de pé por sua atuação em the whale em #lff pic.twitter.com/XhPJHr1ILK — vic 1️⃣3️⃣ | #blackadam ⚡️ (@wtfdoompatrol) October 12, 2022

