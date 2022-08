Homem é baleado com cinco tiros em Pedro Juan Caballero

Pablo Martinez Figueredo foi baleado cinco vezes em um atentado sofrido na noite de ontem (22), na cidade de Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia que faz fronteira com Ponta Porã. Ainda não se sabe as motivações para o crime.

Além dele, um outro indivíduo também teria sido baleado no atentado, contudo, ainda não há mais informações sobre o seu estado de saúde.

Conforme o chefe da sexta delegacia de polícia, de Pedro Juan, Mariano Lezcano, o atirador teria utilizado uma pistola calibre 9 milímetros no atentado. Onze projéteis foram recolhidos no local do ataque.

O homem foi socorrido por familiares até o Hospital Regional da cidade e seu estado de saúde é crítico. Já o criminoso está sendo procurado pela polícia paraguaia.

