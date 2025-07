Mãe de bebê deixada em hospital é localizada e responde por abandono de incapaz em Rio Verde de Mato Grosso

A mãe da bebê de sete meses que foi deixada sozinha no Hospital Geral Paulino Alves da Cunha (HGPAC), em Rio Verde de Mato Grosso, a cerca de 200 quilômetros de Campo Grande, foi localizada e retornou ao hospital para buscar a filha. O caso ocorreu na madrugada de sexta-feira (4) e mobilizou equipes da polícia e do Conselho Tutelar.

Segundo informações apuradas, a mulher chegou ao hospital com a filha, que foi diagnosticada com bronquite, mas estava sem a companhia do amigo. Horas depois, o homem chegou à unidade e a mãe pediu que ele cuidasse da bebê enquanto ela ia para casa tomar banho e buscar roupas.

No entanto, a mãe demorou a retornar, e o homem, que inicialmente havia aceitado ficar com a criança, foi embora deixando a bebê sozinha. Diante da situação, os funcionários do hospital acionaram a Polícia Militar e o Conselho Tutelar, temendo um caso de abandono de incapaz. Uma conselheira tutelar conseguiu entrar em contato com a mulher, que justificou o atraso dizendo que acabou dormindo e, por isso, não voltou ao hospital a tempo.

A bebê já recebeu alta médica e foi levada de volta para casa pela mãe. Apesar do desfecho sem maiores complicações à saúde da criança, a mulher irá responder criminalmente por abandono de incapaz, conforme previsto no Código Penal Brasileiro.

O caso segue sob investigação pela Delegacia de Polícia Civil de Rio Verde, que vai apurar as circunstâncias e avaliar a possibilidade de medidas protetivas ou acompanhamento pelo Conselho Tutelar.

