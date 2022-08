Estudante de medicina baleado na fronteira tem morte confirmada

O estudante de medicina identificado como Luiz Fernando Andrade França, de 38 anos, baleado em Ponta Porã na noite desta sexta-feira (12), não resistiu aos ferimentos e morreu.

Luiz, que foi atingido no ombro direito, pescoço, braço e na região do abdômen, chegou a ser transferido do Hospital Regional de Ponta Porã para a Santa Casa, em Campo Grande. Porém, quando deu entrada no hospital da Capital, foi constatado que o paciente estava com choque hemorrágico e às 23h59 de sábado (13), foi confirmado o seu óbito.

O atentado ocorreu próximo a um hotel em frente a uma pastelaria da cidade de Ponta Porã. De acordo com informações, o estudante estava em um carro com um amigo, quando foi atingido por tiros. A vítima foi encaminhada em estado grave para o Hospital Regional de Ponta Porã, onde chegou a passar por uma cirurgia de emergência.

Até o momento não há não há detalhes sobre o que teria motivado a tentativa de homicídio, nem sobre a identidade dos atiradores. O caso segue em investigação pela Polícia Civil.

Com informações do repórter Carlos Eduardo Ribeiro.

