Mais de 1,6 mil vagas em cursos técnicos estão com inscrições disponíveis

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) abriu vagas para o Exame de Seleção 2023, com 1.670 vagas em cursos técnicos e integrados ao ensino médio. Os cursos são oferecidos gratuitamente nos dez municípios em que o IFMS possui campus.

As opções de curso são em agricultura, agropecuária, alimentos, aquicultura, desenvolvimento de sistemas, edificações, eletrotécnica, informática, informática para internet, mecânica e metalurgia. O curso de técnico em administração é uma nova opção no instituto.

Os municípios onde há campus do IFMS são Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

Interessados devem se inscrever por meio da página do candidato da central de seleção. Só serão aceitas inscrições feitas com CPF e demais dados do próprio candidato. O prazo para se inscrever segue até o dia cinco de outubro. No site do instituto há um passo a passo para fazer a inscrição.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 20 e só será concedida a isenção aos candidatos que apresentarem documentos que comprovem a matricula ou conclusão no 9º ano do ensino fundamental em escola pública (declarações escolares, boletins ou outros documentos emitidos pela escola) ou que apresentem o CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais).

O pedido de isenção deverá ser feito até 23 de setembro, no ato da inscrição, selecionando o item “Isento” no sistema, devendo ser anexado o documento comprobatório.

Para entender as regras do processo seletivo e não perder os prazos do cronograma, o candidato deve ler com atenção o Edital nº 061/2022. Na página do Exame de Seleção 2023 estão disponibilizadas mais informações.

Nos cursos técnicos integrados, o estudante faz, ao mesmo tempo, o ensino médio e o curso técnico escolhido. Após se formar, o diploma possibilitará o ingresso na universidade ou no mundo de trabalho. Para participar e concorrer a uma vaga no Exame o candidato deve ter concluído o ensino fundamental ou equivalente até a data da matrícula no IFMS, prevista para janeiro do ano que vem, além de ter o Cadastro de Pessoa Física (CPF) em seu nome, já que o número deverá ser informado no ato da inscrição.

Metade das vagas oferecidas é reservada a candidatos que cursaram todas as séries do ensino fundamental em escola pública. Desse total, há cotas aos que comprovarem renda familiar bruta per capita mensal igual ou inferior a um salário mínimo e meio, aos que se autodeclararem pretos, pardos e indígenas, e a pessoas com deficiência.

A prova será aplicada no dia 23 de outubro, nos dez municípios onde há oferta de vagas. Ela será composta por 30 questões de múltipla escolha, sendo 10 de Língua Portuguesa, 10 de Matemática e 10 de Conhecimentos Gerais. O resultado está previsto para ser divulgado no dia 21 de dezembro, com matrículas em janeiro de 2023.