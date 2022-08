Estudante de Medicina é baleado na região de fronteira

Um estudante de medicina foi baleado na noite de ontem (12), em Ponta Porã, a 329 km de Campo Grande. O atentado ocorreu próximo a um hotel e em frente a uma pastelaria da cidade.

Conforme as primeiras informações repassadas pelas autoridades, o jovem estava em um carro quando foi atingido. O rapaz, que não teve a idade revelada, foi levado em estado grave para o Hospital Regional de Ponta Porã onde está passando por cirurgia de urgência.

Peritos da Polícia Civil e agentes da Polícia Militar estiveram no local atendendo a ocorrência. Até o momento não há não há detalhes sobre o que teria motivado a tentativa de homicídio. O caso segue em investigação.

