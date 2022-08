Suspeito por furto de gado é encontrado morto com tiros na cabeça

Um homem foi encontrado morto neste domingo (14), com vários tiros na cabeça e outras partes do corpo. Junto ao corpo foram encontrados um facão, um aço e vários cortes de carne bovina supostamente abatidos pelo já falecido. A principal suspeita é que ele tenha sido assassinado justamente devido aos roubos de gado na região.

O falecido foi identificado como Wilson Saravia Reinozo , indígena, de 26 anos, sem documento de identidade, residente na comunidade Piki Kua. O caso ocorreu na estrada interno do Parque Nacional Cerro Corá, em Pedro Juan Caballero, na fronteira com o Brasil através de Ponta Porã.

A denúncia do corpo chegou até a polícia paraguaia, que encontrou o homem no local. A perícia constatou “traumatismo craniano grave por arma de fogo” como causa da morte do rapaz.

Após o trabalho legista, o corpo foi encaminhado para o necrotério do Hospital Regional de Pedro Juan Cabellero. O caso é investigado.

