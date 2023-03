Empresário flagrado com quase 10t de maconha em MS no ano passado é preso

O dono dos fardos de maconha havia se mudado para Mato Grosso após apreensão

A Defron (Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira) cumpriu o mandado de prisão preventiva contra um empresário, de 39 anos, em Sorriso (MT). As investigações iniciaram-se em outubro de 2022, após apreensão de quase 10 toneladas de maconha em Dourados.

Com apoio da Delegacia de Polícia de Sorriso (MT) na atual casa e nos estabelecimentos comerciais do empresário, a Defron arrecadados aparelhos celulares, dispositivos eletrônicos e um veículo BMW X1.

Segundo Dourados news, nesta terça-feira (28), também foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, sendo um domiciliar e dois em estabelecimentos comerciais, na mesma cidade.

10 toneladas

No dia 17 de outubro 2022, policiais da Defron receberam a informação que um caminhão lotado de maconha havia passado pelo “Trevo da PED” e seguido no sentido do município de Fátima de Sul.

Na sequência, os policiais foram no encalço do caminhão e o visualizaram na BR-376, passando a monitorá-lo a distância para identificar o destino do tráfico de drogas.

Passado algum tempo o caminhão entrou numa estrada rural, sendo localizado alguns minutos depois em um sítio às margens da rodovia. Os policiais foram até o caminhão e o encontraram abandonado com as chaves na ignição.