Censo Demográfico 2022: número de mulheres supera homens em MS

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) aponta superioridade feminina entre a população de Mato Grosso do Sul, de acordo com prévia dos dados do Censo Demográfico 2022 divulgada pelo instituto.

Das 2.563.865 pessoas recenseadas no estado, 1.302.183 são mulheres e 1.261.682 são homens, representando 40.501 mulheres a mais que homens. A média de pessoas por domicílio ficou em 2,82.

O censo registrou 1.204.704 residências no estado, um número 10,8% maior que a estimativa inicial de 1.111.656. A previsão final é de que Mato Grosso do Sul tenha 2.839.188 habitantes.

Com o fim da coleta de dados no dia 28 de fevereiro, os técnicos do IBGE trabalham na análise dos dados, com previsão da divulgação do resultado no fim de abril. Supervisores técnicos ainda podem determinar retornos pontuais aos recenseadores em campo para conferência de dados ou determinação de ocupação de domicílios originalmente encontrados vazios.

