DERF prende autor de roubos que manteve vítimas em cárcere

Investigadores da DERF (Delegacia Especializada em Repreensão a Roubos e Furtos), localizaram e prenderam na manhã desta quarta-feira (1°), um homem de 19 anos, integrante de uma associação criminosa composta por ele e mais outros três criminosos responsáveis por dois roubos em residências, nos quais as vítimas foram mantidas encarceradas, bem como outros dois crimes de furtos também em residências, onde as vítimas estavam em viagem de final de ano.

Os assaltantes visavam residências de alto padrão em buscas de joias e ouro. Sendo que em duas das casas assaltadas havia ao menos um morador no momento do crime, que acabaram sendo rendidos sob violência e trancados em cômodos dos imóveis. O jovem de 19 anos, foi preso nas imediações do Bairro Noroeste em Campo Grande pelos investigadores da DERF que o monitoravam.

Na Delegacia Especializada, o preso confessou a prática dos crimes e deu detalhes sobre a escolha das casas e divisão das joias roubadas entre os integrantes da quadrilha.

Outros dois integrantes da referida associação criminosa já estão presos desde o dia 06 de janeiro de 2023, em operação realizada pela DERF, e já se tornaram réus pelos crimes de roubo majorado por restrição da liberdade das vítimas, furto qualificado por arrombamento e associação criminosa. Um quarto assaltante ainda se encontra foragido.

As prisões são preventivas e decorrentes de representação apresentada pela DERF à 5º Vara Criminal de Campo Grande.