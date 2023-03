Anvisa aprova fim da obrigatoriedade de máscaras em aeroportos e voos

A diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) acaba de aprovar o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras nos aeroportos e aeronaves no país. Conforme divulgado, a decisão foi tomada por unanimidade, por cinco votos a zero, em reunião da diretoria da Anvisa, no começo da tarde desta quarta-feira (1º). A medida entrará em vigor assim que for publicada no Diário Oficial da União (DOU).

O uso obrigatório de máscaras esteve em vigor de 2020 até 17 agosto de 2022, quando a agência passou a apenas recomendar o uso dos equipamentos. A mudança levou em conta o cenário da pandemia à época, como o aumento da cobertura vacinal da população e a redução no número de casos de Covid-19 no Brasil.

Em novembro de 2022, entretanto, com uma nova escalada no número de casos da doença, a Anvisa decidiu tornar novamente obrigatório o uso de máscaras em aeroportos e aeronaves, visando principalmente combater as novas subvariantes da variante Ômicron, mais transmissíveis.

De acordo com a Anvisa, outras medidas de prevenção à covid-19 permanecem: desembarque por fileiras, limpeza das aeronaves. Na presença de caso suspeitos dentro dos voos, as empresas aéreas devem fornecer máscara para o passageiro que apresentar sintomas. Maiores detalhes da votação serão divulgados em breve.