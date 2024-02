Em Ponta Porã, imagens de câmeras de segurança registram suspeito de crime e vítima saindo de bar

A cidade de Ponta Porã, município distante 313 quilômetros de Campo Grande, imagens de câmeras de segurança de um bar da região, mostram o suspeito saindo do local de mãos dadas com a vítima, Vicência dos Santos, de 46 anos, momentos antes do crime que chocou a população.

De acordo com informações da Polícia Civil, os dois teriam se conhecido na noite do crime, enquanto bebiam em um bar da Vila Planalto. Não há registros de qualquer relacionamento prévio entre a vítima e o suspeito.

O corpo de Vicência dos Santos foi encontrado na manhã de sexta-feira (9), no meio da Rua Maracanã, na Vila Planalto. As imagens das câmeras de segurança mostram o suspeito, vestindo camiseta preta, bermuda jeans, chinelo e boné, saindo do bar após pagar a conta, ainda de mãos dadas com a vítima. Posteriormente, outras câmeras de estabelecimentos comerciais na região mostram os dois caminhando pela calçada.

Até o momento, seis pessoas foram ouvidas na delegacia, e imagens coletadas pela equipe de investigação identificaram o suspeito horas após a descoberta do corpo da vítima. No entanto, o homem ainda não foi localizado e a motivação do crime ainda é desconhecida.

A Polícia Civil de Ponta Porã pede a quem tenha informações sobre o caso e sobre o paradeiro do suspeito, que entre em contato com a delegacia local pelo número (67) 99639-2747.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: