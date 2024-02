Rafael Tavares se filia ao PL dia 24 e pode concorrer a prefeitura da Capital

O ex-deputado estadual Rafael Tavares (PRTB) deve assinar ficha de filiação ao PL durante ato que o partido promoverá no dia 24 de fevereiro em Campo Grande. O parlamentar teve o mandato cassado por fraude a quotas de gênero, por decisão do Tribunal Regional Eleitoral e que foi confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral. O deputado federal Marcos Pollon (PL) presidente regional confirmou que está mantido o evento que receberá o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Capital, no próximo dia 24 de fevereiro. Pollon chegou a sugerir Tavares como candidato a prefeito. “Rafael Tavares tem meu voto”.

Além de novas filiações, o partido defina o pré-candidato na Capital e também em Dourados, segunda maior cidade do Estado. Indagado sobre essa possibilidade, Pollon disse que a decisão caberá a Jair Bolsonaro. “estou a um ano falando que a decisão será do presidente e as pessoas acham que é jogo de cena e vou alinhar e levar pronto. Agora estão vendo que é verdade o que estou falando”, declarou.

‘Falei pro 01 que ele manda e eu obedeço! Lealdade é seguir mesmo qdo discorda, qdo concorda é fácil. Eu acredito que o cargo do executivo não pode ser projeto pessoal! Você tem que ser levantado pelo grupo ou escolhido pelo líder do grupo! Neste caso, Bolsonaro. O que ninguém entende é que quem me convenceu a fazer política partidária foi o Bolsonaro. Por isso, sigo o que ele indicar. Lá e aqui”, concluiu.

Leia mais: Cassado Rafael Tavares, Paulo Duarte volta a ser deputado

