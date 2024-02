Simone, Nelsinho, Jerson Domingos terão que devolver R$ 10,6 mi por salário ilegal

Os 28 deputados estaduais da 7ª legislatura (de 1º de fevereiro de 2003 a 31 de janeiro de 2007) da Assembleia Legislativa terão que devolver aos cofres públicos em R$ 10.610.144,90 que teriam recebido indevidamente de acordo com uma ação que trramita na Justiça. Na ação, que tramita desde 2016 o MPE (Ministério Público Estadual) apontou que o salário de deputado estadual era de R$ 15.502, mas, conforme a Constituição Federal, o valor deveria ter sido R$ 9.635, respeitando o limite de 75% do total pago aos deputados federais. À época, o subsídio dos parlamentares da Câmara Federal era de R$ 12.847. A denúncia foi confirmada em 2021 pelo promotor Adriano Lobo Viana de Resende.

Na lista estão Simone Tebet (MDB), que hoje é ministra do Planejamento e Orçamento e foi candidata a presidente do Brasil; o senador Nelsinho Trad (PSD), ex-prefeito de Campo Grande; o presidente do TCE-MS (Tribunal de Contas do Estado), Jerson Domingos; Flávio Kayatt (conselheiro do TCE); o deputado federal Dagoberto Nogueira (PSDB); e os atuais deputados estaduais Londres Machado (PP), Zé Teixeira (PSDB) e Pedro Kemp (PT).

A defesa dos denunciados sustentou que os pagamentos da Assembleia Legislativa foram feitos dentro da legalidade e, ainda que tivesse ocorrido alguma ilegalidade no pagamento, os deputados que receberam a maior não deveriam devolver o valor recebido, haja vista estarem de boa-fé. Sobre o valor, a explicação foi de que sobre o salário de deputado federal (R$ 12.720) era acrescido o valor correspondente ao quociente entre a soma dos subsídios variável e adicional e o número de sessões deliberativas realizadas no mês anterior, conforme dispõe expressamente o art. 4º, do Decreto Legislativo n° 7/95, prorrogado pelo Decreto Legislativo n° 7/99.

“Como se vê dos dispositivos alhures transcritos, não há na fixação da remuneração mensal dos membros do Congresso Nacional qualquer menção à adicional pela participação deles em sessões deliberativas que pudesse justificar o pagamento dos valores recebidos pelos requeridos na legislatura em questão além do subsídio”.

Veja os valores cobrados pelo MPE na ação de dano ao erário:

Akira Otsubo- R$ 461.387,70 (atual prefeito de Bataguassu)

Antonio Carlos Arroyo – R$ 461.387,70

Ari Artuzi (falecido e representado por espólio) – R$ 461.387,70

Ary Rigo (falecido) – R$ 461.387,70

Celina Jallad (falecida e representada por espólio) – R$ 461.387,70

Jerson Domingos – R$ 461.387,70

Londres Machado – R$ 461.387,70

Maurício Picarelli – R$ 461.387,70

Onevan de Matos (falecido) – R$ 461.387,70

Pastor Barbosa – R$ 461.387,70

Paulo Correa – R$ 461.387,70

Pedro Kemp – R$ 461.387,70

Pedro Terul – R$ 461.387,70

Raul Freixes – R$ 461.387,70

Roberto Orro (falecido) – R$ 461.387,70

Semy Ferraz – R$ 461.387,70

Sérgio Assis – R$ 461.387,70,

Zé Teixeira – R$ 461.387,70

Antonio Braga – R$ 248.549,34

Bela Barros – R$ 224.968,20

Dagoberto Nogueira – R$ 150.739,28

Flávio Kayatt- R$ 234.875,60

Loester Nunes – R$ 372.010,68

Luizinho Tenório – R$ 152.165,97

Nelson Trad Filho – R$ 234.875,60

Simone Tebet – R$ 234.875,60

Humberto Teixeira (falecido) – R$ 226.512,10

Valdenir Machado – R$ 225.583,95

Leia mais: Em sessão solene, Assembleia Legislativa de MS inicia dos trabalhos em 2024

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.