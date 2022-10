Rússia: Após anexação de territórios, expectativa é que colheita de grãos cresça

Após a anexação de quatro territórios ucranianos conquistados pela Rússia durante a guerra, a expectativa é que a colheita de grãos do país russo cresça cerca de 5 milhões de toneladas por ano. A informação foi divulgada nesta semana por Dmitry Patrushev, ministro da Agricultura.

“Considerando a terra arável que existe lá, acredito que pelo menos 5 milhões de toneladas de grãos serão adicionadas à caixa de poupança russa”, afirmou Patrushev. Com esse acréscimo, o ministro também acredita que outras ações do meio rural serão impulsionadas. “Também penso que vamos conseguir outras culturas”, acrescentou.

Além de ser uma área de produção agrícola, esses territórios anexados eram responsáveis pelo acesso da Ucrânia ao Mar Azove, localizado ao norte do Mar Negro, onde fica o Porto de Mariupol, importante porto do escoamento da produção do leste europeu.

Antes do conflito entre os países, a Ucrânia conseguia embarcar mais de 6 milhões de toneladas de grãos por mês para o exterior, mas que acabou sendo interrompido. Após a retomada das ações, mediante um acordo liberado pela ONU em julho deste ano, o país ucraniano já enviou cerca de 5,3 milhões de toneladas.

A finalização da anexação dos territórios ucranianos ocorreu nesta quarta-feira (5), após Vladimir Putin, atual presidente da Rússia, terminar a sanção das leis que regulamentavam a tomada das áreas. Os quatro territórios são: Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia, que o todo representam cerca de 15% do território da Ucrânia.

