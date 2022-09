Membros do PCC fazem motim em penitenciária da fronteira

Membros das facções rivais do PCC (Primeiro Comando da Capital) com origem no Brasil, Clã Rutela e Assunção, capital do Paraguai, realizaram um motim na Penitenciária Regional de Pedro Juan Caballero, por volta das 15h30 da sexta-feira (23).

De acordo com informações do site Ponta Porã News, nçao houve registros de feridos. A Secretaria de Segurança de Ponta Porã e o Ministério Público do Paraguai confirmaram a situação. O subcomissário da Polícia Nacional, César Galeano, disse que a situação foi controlada e que estão sendo feitos trabalhos de rescaldo para apurar os danos.

Em vídeo divulgado nas redes sociais é possível ouvir barulhos de gritos e disparos de arma de fogo. Um forte esquema de segurança foi montado na frente da penitenciária, inclusive com a presença de um tanque de guerra.

Em janeiro, na mesma penitenciária, setenta e seis integrantes de uma facção criminosa brasileira fugiram por um túnel durante uma fuga.

Na lista de foragidos divulgada pelo Ministério da Justiça do Paraguai estavam o brasileiro Timóteo Ferreira, líder da facção dentro do presídio. Também estão seis supostos integrantes do grupo de matadores de aluguel “Minotauro”, ligado ao narcotráfico. Na semana passada, outra rebelião foi feira no Presídio de Concepción, também liderada pelo PCC. Segundo o Ministério da Justiça do Paraguai, 14 agentes da penitenciária foram feitos reféns e um dos detentos foi morto na ação.

Na ocasião os membros do PCC utilizavam armas de grosso calibre e houve troca de tiros com os agentes. A intenção da rebelião era realizar uma fuga em massa.

