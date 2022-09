Escondidas em meio a carga de feno, mais de 3 toneladas de drogas são apreendidas

Os policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam um caminhão com aproximadamente três toneladas de maconha escondidas em meio a uma carga de feno, na tarde de ontem (28), na MS-162, zona rural de Sidrolândia, município que fica a 64 quilômetros de Campo Grande. Um homem, de 22 anos, foi preso na ação.

Os policiais realizavam patrulhamento na região, quando deram ordem de parada ao condutor de um veículo, que seguia em alta velocidade pela via.

Durante a abordagem, o motorista apresentou nervosismo e em busca minuciosa no veículo, foram encontrados diversos tabletes de maconha em meio aos sacos de feno que cobriam o entorpecente.

O autor disse que pegou o caminhão carregado próximo a Dourados e levaria até Campo Grande, onde receberia R$ 2 mil pelo transporte.

Após a pesagem o entorpecente totalizou 3.060 quilos, sendo avaliado em aproximadamente R$ 7,7 milhões.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia da Polícia Civil de Sidrolândia, juntamente com o autor e caminhão.

