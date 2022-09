Funcionário suspeito de roubar mais de R$ 18 mil em equipamentos é preso

A Polícia Civil, por intermédio do 3º DP de Campo Grande, prendeu, na tarde de ontem (28), um suspeito de roubar diversos equipamentos de uma empresa de engenharia da Capital. O homem era funcionário do local.

De acordo com boletim policial, o gerente da empresa foi a unidade policial na manhã de ontem e denunciou os roubos que vem sofrendo. Diversos equipamentos e produtos vinham sendo desviados por funcionários da empresa desde o mês de julho. A companhia era responsável pela construção de condomínios residenciais e comércios em Campo Grande.

Diante do exposto, os investigadores da Seção de Investigações Gerais – S.I.G envidaram diligências visando identificar os suspeitos do delito. Após abordagens, chegaram ao autor dos roubos que confessou. Ele revelou o roubo de alguns equipamentos e que teria adquirido outros de um ex-funcionário. Os equipamentos e produtos eram utilizados pelo suspeito para prestar serviços particulares.

Os Policiais Civis se dirigiram ao imóvel do autuado e localizou os objetos subtraídos escondidos no quintal e na laje da residência. O homem foi encaminhado até a 3ª Delegacia de Polícia e segue a disposição da justiça.

