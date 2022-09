PRF apreende R$ 10 mil para compra de votos

Com R$ 10 mil supostamente seriam utilizados para compra de votos um servidor público da Prefeitura de Corumbá foi detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Anastácio nessa quarta-feira (28). O servidor estava transportando o valor em um veículo de uso da Secretaria Municipal de Saúde, quando foi abordado pelos policiais o dinheiro foi encontrado no bolso da calça do motorista.

O servidor público disse que pegou a quantia com uma irmã, que mora em Campo Grande, para comprar um terreno em Corumbá. Por não comprovar a origem lícita do dinheiro, o servidor foi encaminhado para a delegacia, onde o caso foi registrado como “oferecer, prometer, solicitar ou receber para si ou outrem, dinheiro ou qualquer outra vantagem para obter ou dar voto e para conseguir ou promover abstenção, ainda que a oferta não seja aceita”.

A delegada Karolina Santos Pereira, titular da delegacia de Anastácio, encaminhou o procedimento ao Ministério Público Eleitoral da 49° Zona Eleitoral de Anastácio. Procurada, a Prefeitura de Corumbá ainda não se manifestou sobre o caso. A delegada Karolina Santos Pereira, titular da delegacia de Anastácio, encaminhou o procedimento ao Ministério Público Eleitoral da 49° Zona Eleitoral de Anastácio.