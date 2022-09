Projeto-Piloto de Auditoria de Urnas com Biometria

O Teste de Integridade das urnas eletrônicas das Eleições 2022 com uso de biometria terá projeto-piloto realizado em Mato Grosso do Sul no dia da eleição (2) no Senac Horto, localizado na Rua do Parque, 75, no Centro de Campo Grande. A escola, pertencente à 53ª Zona Eleitoral, tem 553 eleitores aptos a votar em duas seções eleitorais e foi escolhida para sediar o procedimento inédito por atender aos critérios de logística do projeto.O ambiente do projeto-piloto com biometria é aberto ao público.

O eleitor não irá votar duas vezes e caso aceite apenas irá liberar a urna eletrônica, por meio da identificação biométrica. Servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público, registrarão, então, voto aleatório, utilizando as informações de cédulas de papel previamente preenchidas pelas entidades fiscalizadoras. O eleitor não irá votar duas vezes.

O fluxo da seção eleitoral continuará normal. O projeto-piloto será feito em local específico, sem prejuízo do fluxo das pessoas em cada seção eleitoral.

A pessoa vota normalmente, na sua seção eleitoral;

Ao deixar a seção, será abordada por um servidor da Justiça Eleitoral que fará um convite para participar do Teste de Integridade;

Quem aceitar o convite será encaminhado à outra sala, no mesmo local de votação;

Nessa sala, será recebido por outro servidor público, que explicará o teste;

O eleitor assinará Termo de Consentimento, no qual dará ciência do objetivo do teste e da sua participação voluntária, antes da habilitação da urna eletrônica e participação;

No teste, será usada uma outra urna eletrônica, idêntica à da sua seção de origem;

O eleitor, então, posicionará o dedo no leitor biométrico para identificação na urna de teste;

Votos lançados em cédulas de papel serão digitados por servidores do Poder Judiciário e Ministério Público na urna liberada pela eleitora ou eleitor;

No final, é feita uma comparação entre o que foi computado e o que foi digitado na urna.