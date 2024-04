Membro do PCC morre após confronto armado com a polícia em Dourados

Na madrugada desta quinta-feira (11), Leandro Loureiro Gonçalves, conhecido como “Leandrinho PCC”, morreu após um confronto armado com policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG), no bairro Jardim Europa, em Dourados, a 251 km de Campo Grande. Leandrinho era suspeito de envolvimento em diversos roubos de veículos e era apontado como integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC).

Segundo informações da polícia, na quarta-feira (10), dois veículos roubados foram recuperados durante investigações em andamento. As autoridades do SIG receberam informações indicando que a quadrilha responsável pelos roubos tinha outros alvos em mente, o que levou os agentes a intensificarem as diligências.

Na madrugada de hoje, Leandrinho foi avistado conduzindo uma caminhonete Toyota Hilux cor cinza, que havia sido roubada poucos minutos antes. Os policiais abordaram o suspeito no Jardim Europa. No entanto, ao perceber a presença da polícia, Leandrinho tentou fugir, saindo pelo lado oposto da caminhonete.

O confronto foi inevitável quando Leandrinho reagiu com disparos de arma de fogo contra os agentes de segurança, que prontamente responderam à agressão. Durante o tiroteio, Leandro Loureiro foi atingido e, apesar das tentativas de socorro, não resistiu aos ferimentos.

O caso está sendo investigado pelas autoridades policiais de Dourados.

