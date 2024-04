Torcida do Operário promete ‘invadir’ Dourados

Organizadas se movimentam para assistir primeiro jogo da final

A torcida do Operário se movimenta para acompanhar o time neste domingo (14), às 15h, quando o Galo faz o jogo de ida da final do Sul-Mato-Grossense, com o Dourados, no Estádio Douradão.

Independente da quantidade, o otimismo em conquistar o título promete embalar os torcedores de Campo Grande rumo à cidade douradense, em percurso de aproximadamente 230 km. Arthur Cayres é um dos que não esconde a empolgação até mesmo para o jogo de ida.

“A atmosfera dos torcedores está ótima. Todo mundo empolgado, confiante no título”, disse o operariano. “Além disso, o pessoal tá animado para ir para Dourados. A gente vai invadir o Douradão e fazer uma festa bonita lá. Vamos construir o resultado para garantir o nosso 13º título”, acrescenta.

Além disso, Arthur espera o melhor desempenho do time na final, tanto no jogo da volta quanto no da ida, porém ressalta a importância de não jogar apenas pelo empate em Dourados.

“Espero que a gente consiga o resultado lá em Dourados, mas que o time não jogue pelo empate. Já no Jacques da Luz esperamos um time ofensivo e com garra que não pode faltar nunca. Vamos em busca desse Estadual, e também de garantir a vaga na série D do ano que vem”, completa Arthur.

De acordo com a página da Torcida Garra Operariana, um ônibus já está lotado. Segundo a publicação, a caravana sai da Capital no domingo, às 8h. O valor da viagem, sem o ingresso (adquirido somente no estádio), segundo a postagem publicada quarta-feira, varia de R$ 70 a R$ 80.

– Hegemonia em jogo

O Operário, maior campeão estadual com 12 títulos em seu currículo, está novamente na final do Sul-Mato-Grossense. O Galo pode aumentar a hegemonia dos clubes de Campo Grande sobre os do interior.

O adversário na final será o Dourados, que eliminou o Corumbaense com uma vitória por 2 a 0, com gols de Pepeto e Luan. Esta final marca uma reedição da semifinal do ano passado, na qual o Operário saiu vitorioso.

O jogo da volta acontece dia 21, às 15h, em Campo Grande. A vantagem de jogar em casa é crucial para o Alvinegro, que busca defender o retrospecto favorável em decisões de estadual. De 19 disputas, perdeu sete.

A Capital acumula 27 títulos, enquanto o interior do estado contabiliza 18, com os maiores campeões sendo o Águia Negra, de Rio Brilhante, e o Ubiratan, de Dourados, respectivamente com quatro e três conquistas.

– Trajetória

Ao longo do campeonato, o Galo mostrou os melhores resultados e terminou a fase de grupos com 20 pontos e na liderança do grupo A. O clube sofreu apenas uma derrota, contra o Ivinhema nas quartas de final, mas avançou após vencer nos pênaltis.

Embora tenha sido eliminado na Copa do Brasil contra seu xará, o Operário-PR, o time conseguiu se recompor e manter uma campanha sólida no Estadual. Com 14 jogos disputados, o Operário venceu oito, perdeu apenas uma e empatou três.

Por Carlos Eduardo Ribeiro e Luciano Shakihama

