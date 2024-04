Vendedor ambulante é o primeiro a chegar na região do frigorífico

O vendedor ambulante Edval José Alves, 68 anos, foi o primeiro a chegar próximo da unidade do JBS onde estará nesta sexta-feira (12) o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a finalização do primeiro lote de carne que irá embarcar para a China a partir das plantas recém-habilitadas.

Edval, que é morador do bairro Aero Rancho chegou primeiro para vender bandeiras, capa de capô e toalhas de rosto. Segundo ele, são itens que sobraram de 2022, época de campanha eleitoral.

“Quis aproveitar o momento, pois foram peças que sobraram da campanha eleitoral. Não tomo partido, é apenas questão comercial”, comentou.

Com informações da repórter Kamila Alcântara

