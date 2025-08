Em Corumbá, mulher é assassinada pelo marido na frente dos filhos e se torna a 21ª vítima de feminicídio em MS em 2025

Mais um crime brutal de violência doméstica choca Mato Grosso do Sul. Salvadora Pereira, de apenas 22 anos, foi assassinada a tiros pelo marido, José Cliverson Soares da Silva, de 32 anos, na frente dos cinco filhos do casal, na noite de sábado (2), na zona rural de Corumbá, a 413 quilômetros de Campo Grande.

O crime ocorreu por volta das 20h, em uma propriedade conhecida como fazenda Vai Quem Quer, onde o casal trabalhava como caseiros. Segundo o boletim de ocorrência, os dois passaram a tarde ingerindo bebida alcoólica e, já à noite, começaram uma discussão que terminou em tragédia. José Cliverson efetuou ao menos um disparo que atingiu Salvadora no rosto e no peito.

A Polícia Militar foi acionada e chegou ao local por volta das 23h. A vítima foi encontrada já sem vida, deitada sobre a cama de casal, com perfurações no queixo e no tórax. Próximo ao corpo estava a arma do crime, um revólver calibre .22.

Cinco crianças presenciaram o feminicídio, sendo três filhas do autor, de de 8, 7 e 2 anos, e duas filhas da vítima, de 7 e 5 anos. Todas estavam no mesmo cômodo onde Salvadora foi executada. A irmã do autor se responsabilizou pela guarda dos menores, mas até o momento da publicação desta reportagem, o Conselho Tutelar de Corumbá e Ladário ainda não havia sido acionado para acompanhar o caso.

Após o crime, José Cliverson não fugiu. Ele permaneceu na fazenda e confessou o assassinato aos policiais. O homem foi preso em flagrante e encaminhado ao 1º Distrito Policial de Corumbá. A polícia também descobriu que ele já era procurado por um mandado de prisão por lesão corporal, expedido em 2020, segundo consulta ao Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMPP).

Com a morte de Salvadora, Mato Grosso do Sul contabiliza 21 feminicídios em 2025. O caso reforça o alerta para o crescimento da violência contra a mulher no estado, que vive o início da campanha Agosto Lilás, mês de conscientização e enfrentamento à violência doméstica.

A seguir, a os nomes das mulheres vítimas de feminicídio em MS este ano:

Karina Corim (Caarapó) – 4 de fevereiro

Vanessa Ricarte (Campo Grande) – 12 de fevereiro

Juliana Domingues (Dourados) – 18 de fevereiro

Mirielle dos Santos (Água Clara) – 22 de fevereiro

Emiliana Mendes (Juti) – 24 de fevereiro

Gisele Cristina Oliskowiski (Campo Grande) – 1º de março

Alessandra da Silva Arruda (Nioaque) – 29 de março

Ivone Barbosa (Sidrolândia) – 17 abril

Thácia Paula (Cassilândia) – 11 de maio

Simone da Silva (Itaquiraí) – 14 de maio

Olizandra Vera Cano (Coronel Sapucaia) – 23 de maio

Graciane de Sousa Silva (Angélica) – 25 de maio

Vanessa Eugênio Medeiros (Campo Grande) – 28 de maio

Sophie Eugenia Borges (filha de Vanessa, Campo Grande) – 28 de maio

Eliana Guanes (Corumbá) – 6 de junho

Doralice da Silva (Maracaju) – 20 de junho

Rose (Costa Rica) – 27 de junho

Michely Rios Midon Orue (Glória de Dourados) – 3 de julho

Juliete Vieira (Naviraí) – 25 de julho

Cinira de Brito (Ribas do Rio Pardo) – 31 de julho

Salvadora Pereira (Corumbá) – 2 de agosto

A Polícia Civil investiga o caso.

