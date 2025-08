Mulher morre após explosão com álcool durante preparo de jantar em Nova Alvorada do Sul

Tamires Thaynara dos Santos da Silva, de 30 anos, morreu na noite desse sábado (2) após ser atingida por uma explosão envolvendo álcool usado de forma improvisada para acender uma chapa em sua residência, em Nova Alvorada do Sul, a 102 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do portal Folha da Cidade, Tamires estava em casa com o marido preparando o jantar, quando o botijão de gás acabou. Como os estabelecimentos comerciais já estavam fechados, o homem decidiu improvisar o preparo da refeição utilizando uma chapa metálica aquecida com álcool.

No momento em que tentou acender o fogo, o recipiente com o líquido inflamável explodiu, lançando chamas na direção de Tamires. A vítima sofreu queimaduras graves no rosto, nos braços, pernas e abdômen.

Ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital Francisca Ortega, mas, devido à gravidade dos ferimentos e à proximidade das queimaduras das vias aéreas, enfrentou dificuldades respiratórias e não resistiu. A causa exata da morte ainda não foi divulgada oficialmente.

As autoridades devem investigar as circunstâncias da explosão.

