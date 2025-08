Inflação deve “azedar” vendas para o Dia dos Pais com retração de 14,5% na Capital

A alta da inflação que afeta produtos e serviços podem transformar o Dia dos Pais em um cenário que impacta tanto o consumidor como quem quer vender. Segundo o levantamento realizado pela CDL-CG (Câmara de Dirigentes Lojistas Campo Grande) com 210 consumidores em todas as regiões da capital aponta que o comércio local deve movimentar cerca de R$ 103,95 milhões neste ano, valor que representa uma retração de 14,5% em relação ao ano passado.

A redução sinaliza um comportamento mais cauteloso do consumidor, pressionado também pelo comprometimento da renda familiar. Mesmo com menos consumidores dispostos a gastar, o ticket médio aumentou: R$ 265 no caso dos presentes e R$ 290 para as comemorações. Para o presidente da CDL, Adelaido Vila, esse crescimento é reflexo direto da alta nos preços de bens e serviços, e não de maior otimismo ou impulso de compra.

“O aumento do ticket médio está mais relacionado à inflação do que ao impulso de compra. O consumidor precisa de condições reais para celebrar, e o comércio tem de oferecer alternativas que respeitem esse momento econômico.”

Entre os itens mais procurados seguem roupas, calçados, eletrônicos e perfumaria. O levantamento também mostra que 70% dos entrevistados pretendem presentear, mas com escolhas mais moderadas. Outros 18% declararam que não vão comprar ou ainda estão indecisos, a maioria por dificuldades financeiras.

Diante do cenário, lojistas têm investido em facilidades de pagamento, descontos à vista, cashback e ações promocionais com valor afetivo, como brindes personalizados e experiências familiares, buscando preservar o significado da data e manter a atratividade do comércio mesmo em tempos de incerteza econômica.

Descontos na hora de pagar

Em meio ao comportamento cauteloso dos consumidores, lojistas que oferecem consideráveis descontos podem ter melhores resultados com as vendas. O ponto de vista é da economista do IPF-MS (Instituto de Pesquisa da Fecomércio), Regiane Dedé de Oliveira.

“Embora mais da metade da população pretenda participar da data, seja com comemoração ou presente, o campo-grandense está fazendo escolhas mais conscientes. A maioria define a compra pela qualidade, bom atendimento e descontos no pagamento à vista”, detalha. A especialista ainda reforça que a retração é reflexo do cenário econômico e do comportamento mais criterioso do consumidor.

Por Suzi Jarde

