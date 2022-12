Durante tocaia no Jardim Nhanhá, policiais prendem indivíduo que tentou matar desafeto

Duas prisões em flagrante foram realizadas por policiais civis, que estavam de tocaia à espera de um suspeito por roubo de motocicleta, na tarde de ontem (21). A segunda prisão ocorreu após os agentes presenciarem uma tentativa de homicídio, em uma barbearia no Jardim Nhanhá, em Campo Grande.

No período da manhã, da última quarta-feira (21), os policiais da Defurv (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Furtos e Roubos de Veículos) receberam a notícia de um roubo a uma mulher de 53 anos, ocorrido na tarde de terça-feira (20/12), onde dois indivíduos levaram sua motocicleta, sob ameaça com arma de fogo.

Com um dos autores já identificado e reconhecido, na tarde da quarta-feira (21), agentes policiais receberam a informação de que ele poderia estar em uma barbearia, localizada no Jardim Nhanhá. A partir disso, organizaram uma campana descaracterizada nas proximidades, com o objetivo de identificar e abordar o suspeito.

Durante a campana, os policiais presenciaram o momento em que um indivíduo, em atitude suspeita, chegou em uma motocicleta, foi em direção a entrada da barbearia e efetuou diversos disparos em direção ao interior da barbearia.

Imediatamente, os policiais partiram ao encalço do autor dos tiros. Durante a perseguição, o autor fugiu na contramão de uma movimentada avenida. Foi quando perdeu o controle, caiu da motocicleta e foi alcançado pelos policiais. Durante a abordagem e revista, os policiais localizaram em sua cintura uma pistola calibre 9mm com carregador estendido, com capacidade para 30 munições.

Ainda no local, ele foi questionado e confessou ter tentado matar um desafeto que estava na barbearia – que , coincidentemente, era irmão do autor do roubo que os policiais procuravam. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado a uma delegacia. Durante a interrogação policial, ele confessou que o crime foi motivado por uma rixa entre facções criminosas, já que o alvo seria pertencente a uma facção rival.

O autor dos disparos responderá pela tentativa de homicídio por motivo torpe e por receptação – uma vez que a moto que utilizava era furtada. A motocicleta foi recuperada e será restituída à vítima do furto.

Em sequência, os policiais retornaram a busca do autor do roubo, isto é, o irmão da vítima do homicídio tentado. Ele foi localizado nas proximidades da barbearia, onde ocorreu os disparos; foi abordado e recebeu voz de prisão pelos policiais.

O segundo suspeito foi autuado em flagrante delito pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas.

Ambos os presos deverão passar por audiência de custódia, onde a Justiça decidirá se responderão os processos em liberdade ou presos.

