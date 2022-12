Refis da habitação é prorrogado até amanhã; descontos chegam a 100%

Os contribuintes que estão com as contas em dia, terão 30% de desconto para a quitação do contrato. Já para quem está inadimplente e quer quitar a residência, o programa do Refis concede, em forma de parcela única, o desconto de 100% sobre o valor dos juros e multa de mais de 10% sobre o valor nominal da parcela.

Para as famílias que habitam os lotes urbanos nos bairros Zé Pereira, Jardim Pênfigo e Parque do Sol terão o benefício de pagar as parcelas atrasadas com desconto de até 100% sobre juros e multas. Caso seja quitação parcial das prestações em atraso, o morador deverá realizar o pagamento de, no mínimo, 10 parcelas vencidas para receber o desconto de 50% sobre o valor de juros e multa.

A Amhasf (Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários) também realiza acordo de pagamento parcelado perante a assinatura do Termo de Novação de Dívida, que irá reunir as parcelas em atraso com as que ainda irão vencer. Neste caso, o contribuinte deverá pagar uma entrada no valor de 30% do valor da dívida principal e receberá o desconto de 80% sobre o valor de juros e multa.