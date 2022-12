Carro e equipamento de dupla sertaneja foi recuperado; o veículo estava sob posse de quadrilha

Após dias de investigação, o carro e um notebook da dupla sertaneja Elvis e Adriano foram recuperados pela Polícia Civil, no bairro Guanandi, em Campo Grande. Os outros equipamentos ainda não foram encontrados. Quatro pessoas também foram presas, na manhã de ontem (19). Os suspeitos faziam parte de uma quadrilha responsável por cometer outros roubos na capital.

De acordo com o delegado da Defurv (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Furtos e Roubos de Veículos), Caio Macedo, a investigação iniciou no último sábado (17), um dia após o roubo ocorrido na casa da dupla Elvis e Adriano.

Nos dias seguintes, a Polícia recebeu informações de que o veículo estaria sendo usado para a prática de outros furtos a residências e lojas na cidade. Na segunda-feira (19), após um trabalho investigativo, os policiais do Dracco (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado) e da Defurv puderam identificar um dos suspeitos.

Ao se deslocarem até a residência do suspeito, os policiais avistaram o veículo modelo GM/Celta, que estava estacionado em uma outra residência nas proximidades. No local, também foi encontrado um casal, com inúmeras peças de roupas furtadas. Eles confessaram ter participado de furtos com o carro roubado e indicaram outra dupla que participou dos crimes.

Os policiais, então, se deslocaram até a outra residência, que já sabiam ser de um dos suspeitos, onde localizaram mais um casal que mantinha em sua posse mais roupas e objetos furtados. O segundo casal também confessou a participação no crime e informou a existência de uma associação criminosa entre os quatro.

Na Delegacia, o quarteto confessou que foram responsáveis pela prática de furtos com o Celta. Entretanto, negaram ter feito parte do roubo na casa da dupla sertaneja, ocorrida na sexta-feira (17); e apontaram os dois responsáveis pelo crime.

O delegado Macedo relata que ambos os autores do furto a casa dos cantores foram identificados, no entanto, um deles segue foragido.

Alívio

Por se tratar de uma dupla em ascensão, o roubo havia se tornado uma dor de cabeça. Quem notou primeiro foi Adriano, um dos integrantes da dupla sertaneja Elvis e Adriano. “Fizemos o show e tudo mais. Só que na hora do show, eu recebi uma notificação do banco no celular. Depois vi que a câmera de segurança estava desligada e suspeitei do roubo”.

Apesar de ter alguns objetos ainda sem localização, como equipamento de som, roupas e artigos pessoais, a recuperação do veículo e do notebook já foi um alívio para eles. “A gente tá muito otimista, porque o nosso veículo foi recuperado. Nós o usamos muito, para resolver nossos ‘corres’ de música”, conta Adriano.

O caso

Enquanto se apresentavam na cidade de Ivinhema, distante 289 km da Capital, a dupla sertaneja de Mato Grosso do Sul, Elvis e Adriano, tiveram a sua casa invadida e furtada por dois ladrões na noite de sexta-feira (16), na Vila Planalto, em Campo Grande. O prejuízo estimado pelos cantores foi de R$ 40 mil.

As imagens de câmera de segurança da residência registram toda a ação dos bandidos que durou cerca de 1h30. Sem medo de serem pegos, os autores chegaram a tomar banho na casa antes de irem embora levando vários aparelhos musicais e eletrodomésticos e um Chevrolet Celta que estava na garagem, o carro foi usado para transportar os objetos furtados.

O crime foi descoberto no mesmo dia pelo cantor Adriano, que recebeu notificações de que seu cartão de crédito estava sendo usado. Desconfiado, ele pediu para que um membro da equipe, que estava em Campo Grande, fosse até sua casa. No local, o colega encontrou a casa já vazia e toda revirada e avisou aos mesmos.

Além dos cartões, os dois ladrões levaram ainda televisões, caixas de som, microfones, notebook, vídeo game, monitor usado em palco, roupas, sapatos, compra do mês, perfumes, microondas e air fryer.

O cantor Adriano relatou que a viagem de volta para Campo Grande foi angustiante. “Imediatamente, após saber do roubo, pegamos estrada. Foi uma volta cheia de ansiedade e tristeza, porque a gente não sabia exatamente o que havia acontecido. O que tinha sido levado e o tamanho do prejuízo”, relata.

Ao chegar à Capital, a dupla registrou o furto que será investigado pela 1ª DP – Primeira Delegacia de Polícia e pela Defurv (Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos de Veículos).

Com informações da repórter Mariely Barros

