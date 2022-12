Corpo de homem é encontrado por moradores em estrada vicinal

Um homem, sem documentos de identificação, foi encontrado morto, na tarde de ontem (21), em uma estrada vicinal, próximo à Sidrolândia, a 71 quilômetros de Campo Grande. O corpo da vítima foi localizada por moradores que passavam pelo local.

Conforme informações apuradas pelo site Noticidade, o corpo estava em meio de uma mata, próximo à ponte do córrego Buriti, região do distrito do Quebra Coco, sentido a Dois Irmãos do Buriti.

O corpo do homem, foi localizado por populares que passavam pelo local e depararam com a vítima morta. O rapaz estava usando uma calça jeans, uma camisa e calçava botas.

A Polícia Civil de Sidrolândia e a perícia técnica de Campo Grande esteve na região. A princípio nenhuma hipótese foi descartada, inclusive de homicídio.

O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL), para ser identificado.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.