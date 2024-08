Operação conjunta apreende 12 veículos e mercadorias contrabandeados avaliados em R$1,5 milhões

Durante abordagem alguns motoristas deixaram os veículos e fugiram pela mata às margens da rodovia

Na madrugada desta quinta-feira(29), 12 veículos carregados com produtos contrabandeados e descaminhados foram aprendidos em uma operação conjunta na BR 267 em Nova Alvorada o Sul.

A Operação Protetor foi realizada em conjunto da Receita Federal – SAREP/DRF – Seção de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho de Campo Grande e Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira-DEFRON.

A abordagem

As equipes da operação receberam informações de que naquela região haveriam diversos veículos carregados com produtos de contrabando e descaminho. Por volta das 2h00, os policiais e os servidores da Receita Federal interceptaram os veículos que seguiam pela Rodovia.

No momento da abordagem, alguns motoristas, ao visualizarem as viaturas policiais, abandonaram os veículos e fugiram em meio a mata existente às margens da rodovia.

Em inspeção nos automóveis foram localizados, em todos os carros, produtos contrabandeados e descaminhados de origem estrangeira. Os veículos, juntamente com os produtos apreendidos, serão removidos para a sede da Receita Federal em Campo Grande.

Foram recolhidos volumes de eletrônicos diversos, perfumes, artigos de pesca, relógios, robôs de limpeza, brinquedos, isqueiros, cigarros, entre outros. Os veículos e mercadorias foram avaliados em cerca de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).

Um canal aberto é deixado para a população fazer denúncias e tirar dúvidas pelo telefone: (67) 99208-8808. É garantido o anônimato, caso queira. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.

Leia Mais

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.