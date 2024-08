Carreta carregada com soja tomba em Batayporã

Na noite da última terça-feira(27), uma carreta carregada com soja tombou após sair da pista em Batyporã, a km de Campo Grande. O veículo caiu em uma ribanceira e ficou com as rodas para cima,

O local do acidente foi perto do córrego Samambaia. A carreta seguia com a soja para um secador de grãos em Nova Andradina.

A carreta ficou caída em uma estrada vicinal às margens da pista. As informações são site Jornal da Nova, o motorista não se feriu e as causas do acidente ainda estão sendo apuradas.

