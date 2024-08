Presidente Lula nomeia a professora Camila Ítavo como reitora da UFMS

O presidente Luís Inácio Lula da Silva publicou portaria hoje, 29, nomeando a professora Camila Ítavo como reitora da UFMS a partir de 27 de outubro deste ano para o mandato de quatro anos. O Decreto publicado no Diário Oficial da União é assinado também pelo ministro da Educação, Camilo de Santana.

A professora Camila Ítavo ficou em primeiro lugar na consulta pública à comunidade universitária, liderando os três segmentos: professores, técnicos e estudantes. Neste ano, houve recorde de participação, com 11.043 votos válidos, um número 34,19% maior em relação a 2020, ano da última consulta. Ela também ficou em primeiro na votação no Conselho Universitário, com aprovação de 82,3% dos membros.

“É uma honra ser nomeada pelo presidente Lula para ser reitora da nossa UFMS. Estou muito feliz e agradecida a todas as pessoas que participaram desse processo, desde a consulta a comunidade até o envio de toda a documentação para o MEC e para a Presidência da República. Ciente da responsabilidade e da missão que temos em prol do desenvolvimento da Educação, da Ciência e Tecnologia, da Inclusão e das Pessoas, reafirmo meu compromisso e minha dedicação incondicional em prol da nossa universidade, das pessoas da nossa UFMS e de toda a sociedade. “disse.

O reitor Marcelo Turine termina o seu mandato em 26 de outubro deste ano, após oito anos à frente da gestão da UFMS. Ele cumprimentou a professora Camila pela nomeação. “É uma alegria finalizar esse período com a nomeação da professora Camila, que esteve comigo durante todo o nosso mandato. Desejo uma gestão próspera e de muitos resultados positivos para a nossa Universidade e sei que a professora Camila está mais que preparada para conduzir a UFMS pelos próximos anos, para o desenvolvimento competitivo do estado de Mato Grosso do Sul”, declarou.

Com UFMS

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram