Vídeo mostra momento em que BMW bate e mata motociclista na Rua 14 de julho

Câmera de segurança de um comércio, localizado na Rua Marechal Rondon, na região central de Campo Grande, flagrou o exato momento em que uma BMW atinge uma motocicleta e mata uma jovem de 19 anos que seguia pela Rua 14 de julho. O acidente aconteceu na tarde de domingo (25).

A gravação, mesmo que distante, mostra um carro parado no semáforo, indicando que o mesmo estaria fechado. Em seguida, surge o veículo de luxo, conduzido por Lucca Assis Mandetta, de 26 anos. Não é possível perceber pela gravação se o sinal abre, mas o rapaz passa pelo cruzamento, atingindo a motociclista Letícia Machado Gonçalves.

Com o impacto, a jovem é arremessada para a calçada e morre antes da chegada do socorro. Após ser orientado por um advogado, Lucca se recusa a fazer teste do bafômetro, apesar de no boletim de ocorrência constar que ele não apresentava sinais de embriaguez.

Ele foi ouvido na delegacia e liberado em seguida. Nessa quarta-feira (28), uma testemunha contou que vinha logo atrás do veículo e viu o momento em que o carro passa pelo semáforo que ainda estava fechado.

O homem conta que estacionou a moto e desceu para ajudar a pessoa acidentada. Quando se aproximou viu que a mulher estava imóvel e não conseguia perceber seus batimentos. O condutor da BMW apareceu e o motociclista disse que chegou a questioná-lo sobre o fechamento do sinal, mas o motorista teria respondido que não viu.

O caso segue sendo investigado pela 1ª Delegacia de Polícia Civil e, até o momento, foi registrado como homicídio culposo.

Confira o vídeo abaixo: