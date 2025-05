Dupla é presa em Ponta Porã após assaltar idosa em Naviraí

Dois homens foram presos na cidade de Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande, por envolvimento no assalto a uma idosa de 62 anos ocorrido em Naviraí, na noite da última quarta-feira (28). Os suspeitos, Carlos Kauan Ferreira de Almeida, de 19 anos, e Maylon Junior Sotto, de 21, foram localizados após investigação do SIG (Setor de Investigações Gerais) da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Naviraí.

A vítima do crime só conseguiu pedir ajuda na manhã do dia seguinte, o que atrasou as diligências iniciais. Mesmo assim, os investigadores conseguiram identificar os autores e rastrear o paradeiro da dupla, que foi encontrada em uma boate na cidade fronteiriça de Ponta Porã. A prisão foi realizada com apoio da Polícia Militar local.

Segundo informações do portal Tá Na Mídia Naviraí, o veículo da vítima, uma Fiat Toro, já havia sido levado para o Paraguai antes da captura dos criminosos. Até o momento, o carro não foi recuperado.

Carlos e Maylon foram transferidos para Naviraí, onde o crime ocorreu. As investigações seguem em andamento com o objetivo de identificar outros possíveis envolvidos na ação criminosa.

O histórico dos presos chama atenção. Maylon Junior Sotto tem ao menos 20 passagens policiais e já cumpriu pena por roubo. Carlos Kauan, por sua vez, possui 16 registros criminais. Em 5 de maio, ele foi preso ao lado de um adolescente após o furto de uma Fiat Strada, que acabou sendo abandonada em Mundo Novo e recuperada pela PRF (Polícia Rodoviária Federal). Na ocasião, Carlos foi solto após audiência de custódia.

A Polícia Civil reforça o apelo à população para que denuncie qualquer informação que possa contribuir com o caso e com a recuperação do veículo roubado.

