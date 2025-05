Agenda: ALEMS abre junho com programação voltada para Semana Estadual do Leite

Na primeira semana de junho, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) realizará uma série de atividades voltadas à formação, inclusão e valorização de temas estratégicos para o desenvolvimento do Estado. A programação tem como destaque a Semana Estadual do Leite.

Instituída pela Lei 4.409 de 2013 , a Semana Estadual do Leite busca promover a conscientização sobre o valor nutricional e social desse alimento fonte de cálcio, reunindo especialistas, parlamentares e a comunidade em torno de debates, ações educativas e encontros temáticos.

Além disso, constam na agenda as sessões ordinárias na terça, quarta e quinta-feira, às 9h, no Plenário Deputado Júlio Maia. Os eventos são abertos ao público e à imprensa. Confira a programação:

Segunda-feira (2)

A partir das 14h, na Sala Multiuso, terá início o curso de Língua Brasileira de Sinais (Libras), oferecido pela Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet. É mais uma iniciativa da ALEMS para a inclusão e a acessibilidade no ambiente legislativo.

Terça-feira (3)

O III Seminário Estadual do Leite será realizado às 13h, no Plenário Júlio Maia. Coordenador da Frente Parlamentar do Leite , o deputado Renato Câmara (MDB) é o proponente do evento, que ainda tem o apoio da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Mato Grosso do Sul e da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc).

Quarta-feira (4)

Às 8h, no Plenarinho Nelito Câmara, ocorrerá a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) . A pauta dos projetos relatados e a serem distribuídos é divulgada por meio deste link.

Quinta-feira (5)

Pela manhã, os alunos do 9º ano da Escola Estadual Marcílio Augusto Pinto, do município de Iguatemi, farão uma visita à ALEMS para conhecer de perto o funcionamento do Poder Legislativo e fortalecer a cidadania entre os jovens. Eles serão recebidos pelo presidente da Casa de Leis, deputado Gerson Claro (PP).

Com informações da Agência Alems

