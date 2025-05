Idosa é feita refém durante assalto e passa a noite amarrada em casa, em Naviraí

Uma idosa de 62 anos viveu momentos de terror na noite dessa quarta-feira (28), em Naviraí, cidade a 359 km de Campo Grande. Ela teve a casa invadida por criminosos armados e encapuzados, foi amarrada e mantida refém durante toda a noite, enquanto os assaltantes roubaram uma picape Fiat Toro e diversos pertences. A Polícia Civil investiga o caso como roubo majorado pela restrição de liberdade da vítima.

Segundo o boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 19h30, no bairro Residencial Ipê. A vítima estava sozinha em casa quando foi surpreendida por três homens, que entraram à força e anunciaram o assalto sob ameaça. Armados, eles a amarraram e a proibiram de gritar, sob pena de morte.

Logo após renderem a idosa, um dos criminosos saiu da casa com o veículo, enquanto os outros dois permaneceram no local para manter a vítima sob vigilância. Em certo momento, a mulher ouviu a conversa de um dos assaltantes pelo telefone, dizendo que “já atravessei”, possivelmente em referência à travessia do carro para fora do estado ou país.

Ainda conforme o registro policial, a dupla então deixou o local, ameaçando a mulher de morte caso ela acionasse a polícia. A idosa, que não soube precisar quanto tempo os bandidos permaneceram na residência, conseguiu se soltar apenas ao amanhecer, quando pediu ajuda aos vizinhos. A Polícia Militar foi acionada e registrou a ocorrência.

O caso foi encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Naviraí, que já iniciou as investigações. Até o momento, ninguém foi preso e o paradeiro do veículo roubado é desconhecido.

Apesar do trauma, a idosa não sofreu ferimentos físicos graves, mas ficou profundamente abalada com a violência do crime. A polícia trabalha com a hipótese de que os criminosos já tinham conhecimento da rotina da vítima e investigam se há ligação com quadrilhas especializadas em roubo de veículos na região.

