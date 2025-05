Semana termina com mais de 2,4 mil vagas de empregos disponíveis

Os trabalhadores de Campo Grande têm à disposição 2.429 vagas de emprego nesta sexta-feira (30), conforme levantamento conjunto da Funsat (Fundação Social do Trabalho) e da Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul). As oportunidades abrangem diversas áreas e níveis de escolaridade, com vagas tanto para quem busca o primeiro emprego quanto para profissionais com experiência.

A agência municipal da Funsat oferta 1.797 vagas nesta sexta. Entre os cargos com maior número de oportunidades estão:

– Auxiliar de linha de produção – 176 vagas

– Repositor de mercadorias – 118 vagas

– Auxiliar de limpeza – 90 vagas

– Atendente de lanchonete – 88 vagas

– Servente de obras – 72 vagas

– Motorista de caminhão – 62 vagas

– Eletricista – 56 vagas

– Pedreiro – 54 vagas

Além disso, há 40 vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCDs) nas funções de auxiliar de limpeza, servente de limpeza, auxiliar de linha de produção e vigia.

Os interessados devem comparecer à sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória, das 7h às 17h, com documentos pessoais e carteira de trabalho em mãos.

A fundação estadual oferta 632 vagas nesta semana. As funções com maior número de ofertas incluem:

– Auxiliar de limpeza – 56 vagas

– Operador de caixa – 42 vagas

– Auxiliar de logística – 20 vagas

– Costureira de máquinas industriais – 20 vagas

– Auxiliar de linha de produção – 26 vagas

– Promotor de vendas – 22 vagas

– Atendente de lanchonete – 16 vagas

– Auxiliar de cozinha – 14 vagas

– Vendedor interno – 12 vagas

– Servente de obras – 11 vagas

Também estão disponíveis 73 vagas exclusivas para PCDs e 8 oportunidades de estágio.

O atendimento da Funtrab ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h, na sede da fundação, situada na Rua 13 de Maio, nº 2.773, Centro. O serviço também está disponível em unidades da Rede Fácil nos bairros Aero Rancho, Guaicurus e Bosque dos Ipês, em horários específicos.

As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio. Por isso, é importante que os interessados se apressem para garantir uma das oportunidades.

Mais informações podem ser obtidas diretamente nos canais das fundações ou presencialmente nas unidades de atendimento.

