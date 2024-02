Dupla de irmãos destrói estabelecimento comercial em Fátima do Sul e são detidos no mesmo dia

No domingo passado (11), dois homens, sendo um de 21 anos e outro um adolescente de 17 anos, causaram danos significativos ao lançarem um objeto de concreto contra a porta de vidro de um estabelecimento comercial na cidade de Fátima do Sul. A ação, registrada pelas câmeras de monitoramento no local, levou a Polícia Civil, por meio da delegacia local, a iniciar imediatamente investigações para localizar os responsáveis pelo ato criminoso.

No próprio dia do incidente, os dois infratores foram identificados e encontrados, revelando-se serem irmãos, com idades de 21 e 17 anos. Notavelmente, um deles havia sido liberado da Penitenciária há poucos meses, cumprindo pena por tentativa de homicídio qualificado.

Como desdobramento das diligências, os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Fátima do Sul para os procedimentos legais.

