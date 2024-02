Homem que agrediu esposa com pauladas é preso em Caarapó

No último domingo (11), a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Caarapó, foi alertada sobre a entrada de uma paciente no hospital local, vítima de agressão com pauladas. A equipe de investigação prontamente se dirigiu ao nosocômio para apurar as informações iniciais.

No local, foi apurado que um homem de 20 anos, visivelmente embriagado e movido por ciúmes, invadiu a residência e agrediu sua esposa com um pedaço de pau, resultando em lesões nos membros superiores da vítima.

Os policiais deslocaram-se até a aldeia indígena TE’YIKUE, onde, após diligências, localizaram e detiveram o agressor. O indivíduo, após receber voz de prisão, foi conduzido à unidade policial para os procedimentos legais.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: