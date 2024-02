Menina de 11 anos vítima de agressões e incêndio, morre após dois meses internada

Após dois meses internada, em estado de coma na Santa Casa de Campo Grande, a menina de 11 anos, vítima de agressões brutais e um incêndio causado pelo ex-namorado de sua mãe, em Sidrolândia, no início de dezembro de 2023, faleceu no último sábado (10).

A notícia foi confirmada pela Polícia Civil de Sidrolândia, responsável pela investigação do crime. A irmã mais nova, que também foi vítima do agressor, conseguiu se recuperar e recebeu alta hospitalar.

Durante dois meses de internação na Santa Casa de Campo Grande, a menina teve que enfrentar diversos procedimentos médicos, incluindo a amputação de um dos braços, parte da perna direita e dedos da mão esquerda. Além disso, ela sofreu um profundo corte na cabeça durante o ato violento.

Lucas Cáceres Kempener, 24 anos, foi identificado como o autor do crime, de acordo com a polícia, acabou perdendo a vida em um confronto armado com a polícia, no dia 24 de janeiro deste ano, após resistir à abordagem.

Lucas teve um relacionamento com a mãe das meninas durante três meses e cometeu, invadindo a residência, agredindo brutalmente as crianças e ateando fogo ao local, enquanto a mulher estava trabalhando, e por isso, deixou as crianças sozinhas em casa.

O sepultamento da menina aconteceu no domingo (11), na cidade de Aquidauana.

